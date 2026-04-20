تضارب إيراني بشأن محادثات السلام وتصاعد التوتر الملاحي في مضيق هرمز

أربيل (كوردستان24)- تشهد منطقة الشرق الأوسط حالة من عدم اليقين بشان مسارات التهدئة، وسط تضارب في التصريحات الرسمية الإيرانية وتصاعد التوتر الميداني والملاحي في الخليج والجبهة اللبنانية الإسرائيلية.

تضارب في الموقف الإيراني

سادت حالة من الارتباك الدبلوماسي بشأن مستقبل المفاوضات؛ فبينما أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عدم وجود خطط فورية لعقد جولة ثانية من محادثات السلام، دعا الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إلى ضرورة إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل "بأسرع وقت ممكن" للتركيز على ملف إعادة الإعمار. يشار إلى أن الدستور الإيراني لا يمنح الرئيس دوراً مباشراً في إدارة المفاوضات مع واشنطن.

تصعيد ملاحي وأزمة نفطية

على الصعيد الميداني، سجلت حركة الملاحة في مضيق هرمز خلوّاً شبه تام لليوم الثالث على التوالي نتيجة الخلافات المستمرة بين طهران وواشنطن. وفي تطور لافت، ارتفعت أسعار النفط عالمياً في أعقاب استيلاء البحرية الأمريكية على سفينة شحن إيرانية، وهو ما دفع وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) للتأكيد على أن طهران "ستتخذ الإجراءات اللازمة" رداً على هذه الخطوة.

الملف اللبناني والتحذيرات الإسرائيلية

وفي الشأن اللبناني، طالب الرئيس جوزيف عون بضرورة فصل مسار محادثات السلام بين بلاده وإسرائيل عن أي مفاوضات تتعلق بالنزاع الإقليمي مع إيران.

ميدانياً، أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيراً عاجلاً لسكان جنوب لبنان، طالبهم فيه بعدم التحرك جنوب "خط القرى" أو الاقتراب من نهر الليطاني، مشيراً إلى دواعي أمنية.

ردود فعل سياسية

وفي سياق منفصل، أثار مقطع فيديو يظهر جندياً إسرائيلياً وهو يسيء لرمز مسيحي في جنوب لبنان ردود فعل منددة؛ حيث وصف وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، الواقعة بأنها "عمل خطير ومشين"، مؤكداً رفضه لمثل هذه التصرفات.