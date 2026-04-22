المملكة المتحدة وفرنسا تعقدان اليوم اجتماعاً دولياً متعدد الأطراف بشأن مضيق هرمز

منذ 5 ساعات

أربيل (كوردستان24)- ستعقد المملكة المتحدة وفرنسا اجتماعاً يضم مخططين عسكريين من أكثر من 30 دولة في لندن اليوم الأربعاء 22 نیسان/ابریل 2026، لمناقشة إعادة فتح مضيق هرمز، الذي ظل مغلقاً فعلياً لما يقرب من شهرين.

وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن المخططين العسكريين سيناقشون، خلال مؤتمر يستمر يومين، قدرات بلدانهم، وهياكل القيادة والسيطرة، فضلاً عن "كيفية نشر القوات العسكرية في المنطقة".

وأضافت الوزارة أن أي خطط عسكرية تُوضع خلال هذه الجلسات ستُقدم "فور سماح الظروف بذلك، عقب التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار مستدام".

وتُعد هذه الجلسات، التي تُعقد في مقر القيادة المشتركة الدائمة في نورثوود، شمال لندن، أحدث خطوة في جهود المملكة المتحدة وفرنسا لتشكيل تحالف مستعد للمساعدة في إعادة فتح المضيق.

وفي يوم الجمعة الماضي، استضاف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قمة دولية افتراضية حضرها 51 دولة، حيث أكدا عزمهما على إنشاء "بعثة متعددة الجنسيات مستقلة ذات طابع دفاعي بحت"، وفقاً لوزارة الدفاع البريطانية.

قال جون هيلي، وزير الدفاع البريطاني: "المهمة اليوم وغداً هي ترجمة التوافق الدبلوماسي إلى خطة مشتركة لحماية حرية الملاحة في المضيق ودعم وقف إطلاق نار دائم".

وقد مرّ عدد قليل جداً من السفن عبر هذا الممر المائي الحيوي منذ أن أغلقته إيران فعلياً رداً على الضربات الأمريكية الإسرائيلية على البلاد، ما أدى إلى قطع جزء كبير من إمدادات النفط والغاز العالمية عن أسواق الطاقة العالمية.



المصدر: الوکالات