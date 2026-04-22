نيجيرفان بارزاني في يوم الصحافة الكوردية: ملتزمون بحماية الحريات وتوفير بيئة عمل آمنة للإعلاميين

أربيل (كوردستان24)- وجه رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء 22 نيسان/أبريل 2026، برقية تهنئة إلى الأسرة الصحفية والإعلامية في الإقليم، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة والعشرين بعد المئة لصدور أول عدد من جريدة (كوردستان) على يد الأمير مقداد مدحت بدرخان، والذكرى الثامنة والعشرين لتأسيس نقابة صحفيي كوردستان.

وشدد بارزاني في بيانه على أن رئاسة الإقليم تجدد التزامها "الراسخ والثابت" بحماية حرية الصحافة وحرية التعبير، معتبراً إياهما ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية والمجتمع المدني المتطور.

وتعهد رئيس الإقليم بمواصلة العمل على توفير بيئة عمل ملائمة بعيدة عن كافة القيود، بما يضمن حق الوصول إلى المعلومات ويكفل الحصانة المهنية للصحفيين أثناء أداء واجباتهم.

وفي إطار الدور المجتمعي للإعلام، وصف نیجیرفان بارزاني الصحافة الحرة والجريئة بأنها "شريك فعال" في ترسيخ أسس الحكم الرشيد والعادل. ودعا الصحفيين إلى الالتزام بأعلى معايير المصداقية والمهنية، والحفاظ على المصلحة العامة والسلم المجتمعي، ممارسين دورهم في تعزيز ثقافة التعايش والتسامح وقبول الآخر، وتعميق الروح الوطنية.

واختتم رئيس إقليم كوردستان بيانه بتقديم تحية إجلال وتقدير لأرواح شهداء الصحافة، ولجميع الرواد الذين كرسوا حياتهم لخدمة الكلمة الحرة في كوردستان.