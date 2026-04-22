بقائي: إيران لم تنكث بعهودها بشأن المفاوضات

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن بلاده لم تتراجع عن أي التزام بخصوص المشاركة في جولات التفاوض، نافياً الاتهامات الموجهة لطهران بنقض الوعود.

وفي مقابلة مع شبكة "بي بي سي" (BBC)، أوضح بقائي أن إيران دخلت المفاوضات "بجدية وحسن نية"، مشيراً إلى أن الطرف المقابل هو من أظهر "عدم الجدية"، وأضاف: "إنهم يغيرون مواقفهم باستمرار".

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت إيران قد وافقت على المشاركة في المفاوضات ثم غيرت قرارها، قال بقائي: "لم نقل أبداً إننا سنذهب ثم تراجعنا عن التزاماتنا؛ فهذا الأسلوب هو ما اعتادت عليه الولايات المتحدة".

وفي سياق آخر، شدد المتحدث باسم الخارجية على أن الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية في مضيق هرمز يُعد "عملاً عدوانياً" ولا يزال قائماً. وأشار إلى أن ممارسات "القرصنة البحرية والحصار" لا تعكس سلوك دولة جادة في السعي وراء مسار دبلوماسي.

كما نفى بقائي اتهامات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لإيران بانتهاك وقف إطلاق النار عبر عدم فتح مضيق هرمز. واستذكر ما نُشر يوم الجمعة عبر حساب وزير الخارجية الإيراني على منصات التواصل الاجتماعي، والذي أكد فيه أن الممر البحري في المسارات المحددة من قبل إيران سيكون "مفتوحاً تماماً".

وأضاف الدبلوماسي الإيراني أن ترامب بادر بشكر إيران فور صدور ذلك التصريح، لكنه عاد بعد ساعة ليعلن استمرار الحصار.

وحول الشروط الإيرانية للتفاوض مع الولايات المتحدة، قال بقائي: "لقد أعلنا بوضوح أننا إذا توصلنا إلى استنتاج بأن الذهاب إلى إسلام آباد يخدم مصالحنا الوطنية، فسنقوم بذلك، ولكن حتى الآن لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن".



المصدر: بي بي سي