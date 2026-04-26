عراقجي في إسلام آباد مجدداً: مشاورات لإنهاء الحرب ولا صلة للملف النووي بالزيارة

أربيل (كوردستان24) - وصل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي, إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد في زيارة قصيرة، لمواصلة المباحثات التي بدأها مؤخراً مع المسؤولين الباكستانيين، وذلك ضمن جولته الإقليمية التي شملت أيضاً سلطنة عمان وروسيا.

وذكرت تقارير إعلامية أن هذه العودة السريعة لعراقجي إلى باكستان تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى استكمال دور إسلام آباد كطرف وسيط لنقل شروط طهران المتعلقة بإنهاء الحرب الحالية في المنطقة.

وتتضمن القضايا المطروحة للنقاش عدة ملفات استراتيجية، من أبرزها مقترح فرض نظام قانوني جديد على مضيق هرمز، ومسألة الحصول على تعويضات، وضمانات بعدم تكرار الاعتداءات العسكرية، بالإضافة إلى المطالبة برفع الحصار البحري.

وأكدت المصادر الرسمية أن أجندة هذه الزيارة والمباحثات الجارية تتركز كلياً على القضايا الإقليمية وجهود التهدئة، مشددة على أنها لا تندرج ضمن إطار المفاوضات المتعلقة بالملف النووي الإيراني.





المصدر: وکالة تسنیم الایرانیة