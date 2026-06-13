الجيش الامريكي يحبط هجوماً بالمسيرات الإيرانية

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت القوات الأمريكية، خلال الساعات القليلة الماضية، عن نجاحها في اعتراض وإسقاط عدد من الطائرات المسيرة الهجومية "أحادية الاتجاه" التي أطلقتها إيران باتجاه ممرات الملاحة الدولية. وأفادت المصادر العسكرية أن الهجوم كان يستهدف سفناً تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز الاستراتيجي.

وفي سياق متصل، أكدت التقارير الميدانية أن حركة المرور عبر المضيق لم تتأثر بالحادثة، حيث تواصل السفن التجارية عبورها دون عوائق، فيما لا يزال ممر التجارة الدولي مفتوحاً بشكل كامل أمام حركة الملاحة العالمية.

وأفاد مصدر مطلع لرويترز، بأن القوات الأمريكية أسقطت عدة طائرات مسيرة إيرانية "هجومية أحادية الاتجاه" كانت متجهة نحو مضيق هرمز. ويأتي هذا التصعيد العسكري في وقت تلوح فيه بوادر تقدم في المحادثات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الطائرات المسيرة كانت تشكل تهديداً مباشراً للملاحة التجارية في المنطقة. وفي السياق ذاته، أكد الجيش الأمريكي أن إيران أطلقت هذه المسيرات في محاولة لاستهداف سفن تجارية تعبر المضيق، مما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوجيه تحذير شديد اللهجة لطهران من مغبة استمرار استهداف حركة السفن.

وعلى الجانب الدبلوماسي، صرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن طهران لم توقع بعد على مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن مسودة الاتفاق لا تزال قابلة للتغيير.

وكشف عراقجي، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، عن بنود محتملة لـ "اتفاق مؤقت" يهدف إلى إنهاء الحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك الجبهة اللبنانية، ورفع الحصار، وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل.

وفيما يخص الملف النووي، أوضح الوزير الإيراني أن القضايا الجوهرية في هذا الملف ستؤجل لنقاشات لاحقة بعد تنفيذ الاتفاق المؤقت، مؤكداً أن التعامل مع اليورانيوم عالي التخصيب سيتم حصراً عبر "تخفيفه" داخل الأراضي الإيرانية كحل وحيد مطروح حالياً.