جنايات الكرخ تقضي بسجن أم وشريكتها 6 سنوات لبيعهما طفلاً حديث الولادة في بغداد

أربيل (كوردستان24)- أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الاثنين، حكماً بالسجن لمدة ست سنوات بحق امرأتين أدينتا بجريمة الإتجار بالبشر.

وأوضح مجلس القضاء الأعلى في بيان له، أن الجريمة تمثلت بقيام المتهمة الأولى (الأم) ببيع طفلها الرضيع فور ولادته بالاشتراك مع مدانة ثانية، مقابل مبلغ مالي قدره ثمانية ملايين دينار عراقي في العاصمة بغداد.

وأضاف البيان أن الحكم صدر وفقاً للمادة 6 من قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012، وبدلالة مواد الاشتراك في قانون العقوبات العراقي.