تسجيل ظهور طائر "شيكرا" النادر في منطقة بارزان بإقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مسؤول إعلام حماية البيئة في بارزان، صديق حسن، عن تسجيل ظهور نوع نادر من الطيور في منطقة بارزان لأول مرة على مستوى إقليم كوردستان والعراق، مؤكداً أن المنطقة باتت ملاذاً آمناً لأنواع غريبة من الحياة البرية.

وفي تصريح لكوردستان 24، اليوم الاثنين، أوضح حسن أن الطائر المسجل يُدعى "شيكرا" (Shikra)، وهو نوع من الجوارح يتواجد عادة في المناطق الدافئة في قارتي آسيا وأفريقيا.

وبيّن أن حجم الطائر يتراوح بين 26 إلى 30 سم، بينما يصل طول جناحيه إلى 60 سم، ويتميز بسرعته الفائقة أثناء الطيران.

وكشف المسؤول البيئي عن تسجيل 9 أنواع جديدة من الطيور في منطقة بارزان خلال العام الحالي وحده.

مشيراً إلى أن العمل المستمر على تهيئة بيئة ملائمة ومستقرة دفع بالعديد من الطيور المهاجرة والمختلفة إلى الاستقرار في المنطقة سنوياً.

وعزا صديق حسن ظهور هذه الأنواع إلى عدة عوامل، أبرزها التغير المناخي الذي أثر على مسارات هجرة الطيور، بالإضافة إلى التوترات السياسية والعسكرية في المنطقة.

مشيراً إلى أن "النزاعات الإقليمية (مثل التوتر بين إيران وأمريكا) تؤثر مباشرة على البيئة، والطيور هي أول من يشعر بهذه المتغيرات فتبحث عن ملاذات أكثر أماناً مثل منطقة بارزان".

وتُعد منطقة بارزان بيئة غنية ومتنوعة، حيث تم تسجيل أكثر من 240 نوعاً من الطيور فيها حتى الآن.

ويُعتبر الحفاظ على الطبيعة في هذه المنطقة ثقافة متوارثة وتاريخية ميزتها عن بقية المناطق، مما جعلها وجهة سياحية وبيئية تجذب الزوار لمشاهدة الحيوانات البرية والمناظر الطبيعية الخلابة التي تدار وفق ضوابط حماية صارمة.