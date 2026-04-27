مرور إقليم كوردستان يصدر ضوابط جديدة للشاحنات والآليات الإنشائية

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت المديرية العامة للمرور في إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، تحذيراً شديد اللهجة لسائقي مركبات الحمل (الشاحنات) والآليات الإنشائية، مؤكدة البدء باتخاذ إجراءات قانونية صارمة اعتباراً من يوم غد الثلاثاء.

وذكرت المديرية في بيان رسمي، أنها تسترعى انتباه سائقي الشاحنات وآليات البناء التي تزيد حمولتها عن (4 أطنان)، بأنه يمنع منعاً باتاً ممارسة أعمال نقل البضائع أو الحمولة باستخدام "الأرقام المؤقتة".

ويستمر هذا الحظر إلى حين تسجيل المركبة رسمياً وتثبيت اللوحات الدائمية الخاصة بها.

كما شدد البيان على ضرورة التزام الشاحنات المسجلة مسبقاً بإجراء الفحص السنوي (الهزة) في المواعيد المحددة، للتأكد من استيفائها لشروط السلامة والأمان.

وحذرت المديرية من أن المخالفين ستتعرض مركباتهم للحجز، مع فرض غرامات مالية قاسية بحقهم.

إلى ذلك، وجهت المديرية العامة كافة مديريات المرور في المحافظات والإدارات المستقلة ونشر مفارزها بضرورة البدء بتنفيذ هذه القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام التام بالتعليمات الجديدة.

يأتي هذا التحرك عقب الحادث المروري المأساوي الذي وقع يوم أمس الأحد في محافظة كركوك، والذي تسبب به سائق شاحنة وأدى إلى سقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح، فضلاً عن إلحاق أضرار مادية جسيمة بعدد كبير من السيارات.