ناقلة نفط إيرانية تكسر الحصار الأميركي وتصل إندونيسيا

أربيل (كوردستان 24)- في خرق ميداني لافت للحصار البحري الذي تفرضه واشنطن، كشفت مصادر ملاحية دولية اليوم الأحد، عن نجاح ناقلة نفط إيرانية عملاقة في الوصول إلى المياه الإقليمية الإندونيسية، محملة بشحنة ضخمة من الخام تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات.

وأكد موقع "تانكر تراكيرز" المتخصص في رصد حركة الملاحة، أن الناقلة "HUGE" التابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية، تعبر حالياً مضيق "لومبوك" باتجاه جزر "رياو"، وهي تحمل على متنها نحو 1.9 مليون برميل من النفط الخام، تبلغ قيمتها السوقية نحو 220 مليون دولار.

وأشارت البيانات التقنية إلى أن السفينة تعمدت إطفاء أجهزة التتبع والرادار (AIS) منذ أواخر مارس الماضي لتضليل الرقابة البحرية الأمريكية المكثفة.

يتزامن هذا الاختراق مع تحرك تشريعي في طهران، حيث أعلن البرلمان الإيراني عن صياغة قانون جديد لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز، مع التأكيد على أن قواعد المرور في الممر المائي الاستراتيجي قد تغيرت جذرياً عما كانت عليه قبل اندلاع المواجهات الأخيرة.

ويرى مراقبون أن وصول هذه الشحنة يمثل تحدياً مباشراً للاستراتيجية الأمريكية التي تعتمد على الحصار البحري كأداة لتقويض الموارد المالية الإيرانية، خاصة بعد إغلاق طهران لمضيق هرمز وتصاعد حدة التوتر العسكري في الممرات المائية الدولية.