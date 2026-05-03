نتنياهو: قادرون على الوصول لأي مكان في أجواء إيران

أربيل (كوردستان24)- جددت إسرائيل تهديداتها لإيران في وقت يتواصل تبادل المقترحات بين طهران وواشنطن عبر الوسيط الباكستاني. وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن طياري بلاده قادرون على الوصول إلى أي مكان في الأجواء الإيرانية.

كما أكد نتنياهو في تصريحات، اليوم الأحد 3 ایار/مایو، أن طياريه "على أهبة الاستعداد لذلك عند الضرورة".

أقوى من أي وقت مضى

إلى ذلك، شدد على أن إسرائيل باتت أقوى من أي وقت مضى، مضيفاً "يجب أن تبقى دائما أقوى بكثير من أعدائها".

وأعلن أن الحكومة الإسرائيلية اشترت سربين من الطائرات الحديثة إف 35 وإف 15، لافتاً إلى أن هذه الطائرات ستعزز تفوق إسرائيل الجوي الساحق. ورأى أن القوات الجوية أثبتت تفوقها في العملية السابقة ضد إيران ومؤخراً أيضاً.

أتى ذلك، بعدما أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في وقت سابق، اليوم، أن الجيش سيشتري سربين جديدين من الطائرات المقاتلة، وذلك بعد موافقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون المشتريات. وقالت الوزارة في بيان إن إسرائيل ستشتري في الوقت نفسه سربين جديدين من الطائرات المقاتلة تشمل سربا رابعا من طائرات "إف-35" من شركة "لوكهيد مارتن"، وسربا ثانيا من طائرات "إف-15 آي إيه" من شركة "بوينغ".

كما أوضحت أن قيمة هذه الصفقات تبلغ عشرات المليارات من الشيكلات، وتشمل دمج الطائرات بالكامل ضمن سلاح الجو الإسرائيلي، إلى جانب خدمات الصيانة الشاملة، وقطع الغيار، والدعم اللوجستي. واعتبرت أن "السربين الجديدين سيشكلان ركيزة أساسية في تطوير قدرات الجيش الإسرائيلي على المدى الطويل، لمواجهة التهديدات الإقليمية المتغيرة والحفاظ على التفوق الجوي الاستراتيجي".

وتعد هذه هي الخطوة الأولى في تنفيذ خطة الجيش الإسرائيلي لتعزيز قدراته على مدى عقد كامل، والتي وافق عليها نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس في إطار ميزانية مخصصة تبلغ 350 مليار شيكل.



المصدر: رویترز