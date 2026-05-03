السناتور جاك ريد ينتقد استراتيجية الإدارة الأمريكية تجاه إيران ويتهمها بمخالفة القانون

أربيل (كوردستان24)- أعرب السناتور جاك ريد، العضو الديمقراطي الأبرز في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، عن انتقاده للنهج الذي تتبعه إدارة الرئيس دونالد ترامب في التعامل مع الملف الإيراني، معتبراً أن الولايات المتحدة باتت في "وضع أسوأ بكثير" منذ بدء المواجهة العسكرية.

وفي تصريحات أدلى بها لشبكة "ABC" الإخبارية، رأى ريد أن الأهداف الاستراتيجية التي أعلن عنها الرئيس لم تتحقق، مشيراً إلى أن ما جرى حتى الآن لا يتعدى كونه "عرضاً تكتيكياً للقوة" دون وجود خطة واضحة لتحقيق الغايات المنشودة. وأضاف ريد أن النظام في طهران لا يزال يحتفظ بقدراته النووية، بل وأصبح "أكثر عدائية" مما كان عليه قبل النزاع.

تداعيات ميدانية واقتصادية

تأتي هذه التصريحات في وقت دخلت فيه المواجهة العسكرية أسبوعها العاشر، ورغم سريان وقف لإطلاق النار، إلا أن المفاوضات التي تعثرت في 12 أبريل الماضي أدت إلى حالة من الجمود السياسي. ولا يزال مضيق هرمز مغلقاً أمام حركة الملاحة، مما تسبب في ارتفاع قياسي لأسعار النفط عالمياً.

من جانبه، دافع وزير الدفاع، بيت هيغسيث، عن سير العمليات العسكرية، مؤكداً في جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة أن الإدارة حققت نجاحات مهمة، وهو ما وصفه السناتور ريد بـ "المبالغة الخطيرة"، مشدداً على أن البرنامج النووي الإيراني لا يزال قائماً ومخزونات اليورانيوم المخصب لم تتم تصفيتها.

خلاف قانوني حول "صلاحيات الحرب"

وعلى الصعيد القانوني، اتهم السناتور ريد البيت الأبيض بتجاهل "قانون صلاحيات الحرب"، الذي يلزم الرئيس بالحصول على تفويض من الكونجرس للاستمرار في أي عملية عسكرية تتجاوز 60 يوماً.

وفي حين جادلت وزارة الدفاع بأن "الساعة القانونية" توقفت بمجرد إعلان الرئيس وقف إطلاق النار، رفض ريد هذا التفسير، مؤكداً أن نص القانون لا يتضمن بنوداً تسمح بـ "تعليق الوقت" كما في المباريات الرياضية، مشيراً إلى أن المهلة القانونية انتهت يوم الجمعة الماضي دون إخطار رسمي للكونجرس بطلب التمديد.



المصدر: شبكة "ABC" الإخبارية