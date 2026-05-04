توقف أفران الخبز “السياحي” في قامشلو "القامشلي"

أربيل (كوردستان24)- توقفت عدة أفران للخبز المدعوم “السياحي” في مدينة قامشلو "القامشلي" شمال الحسكة غربي كوردستان، عن العمل، عقب صدور قرار يقضي برفع سعر مادة المازوت المخصص للأفران السياحية من 2050 ليرة سورية إلى 55 سنتاً، أي ما يعادل نحو 7600 ليرة سورية.

ووفق مصادر محلية، أوضح عدد من مالكي الأفران أن التسعيرة الجديدة لا تتناسب مع تكاليف الإنتاج، في ظل ارتفاع أسعار المازوت الحر وزيادة الأجور وارتفاع تكاليف تشغيل الأفران، ما دفعهم إلى التوقف عن العمل.

ويأتي ذلك وسط حالة من الغضب الشعبي إزاء هذه الإجراءات، وتخوف من حالات مماثلة في مدن أخرى لأفران تعمل ضمن نفس النظام التسعيري.

واليوم رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان استمرار تأثير ارتفاع أسعار مادة المازوت في محافظة الحسكة على الواقع المعيشي للمواطنين. حيث تُعد من المواد الأساسية التي تنعكس بشكل مباشر على مختلف القطاعات، لا سيما النقل والإنتاج والخدمات.

وبحسب المعطيات، فإن قرار الإدارة الذاتية برفع سعر المازوت الحر في وقت سابق إلى 75 سنتاً أمريكياً، أدى إلى زيادة ملحوظة في أسعار النقل والبضائع والمواد الغذائية، إلى جانب ارتفاع تكاليف الأمبيرات للمولدات الكهربائية، ما انعكس سلباً على المواطنين، في ظل تحميل أصحاب المحال والمهن والصناعات هذه التكاليف على أسعار منتجاتهم.

المصدر.. المرصد السوري