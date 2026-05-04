السعودية.. ضبط 3 مصريين ويميني أثناء دخولهم مكة سيرا على الأقدام

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرية الأمن العام في المملكة العربية السعودية أن قوات أمن الحج ضبطت 3 مقيمين ووافدا ومواطنا لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج.

وحسب الأمن العام فقد تم ضبط مقيمين من الجنسية المصرية ومقيم ووافد من الجنسية اليمنية ومواطن لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج، ومحاولة دخول العاصمة المقدسة سيرا على الأقدام في منطقة برية دون الحصول على تصريح بالحج، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأهاب الأمن العام بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفيها عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.