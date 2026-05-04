قائد مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني يهدد بضرب القوات الأمريكية ويؤكد: مضيق هرمز تحت سيطرتنا بالكامل

أربيل (كوردستان24)- أعلن قائد مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، علي عبد اللهي، أن أمن مضيق هرمز يقع بالكامل تحت سيطرة القوات المسلحة الإيرانية، موجهاً تحذيراً شديد اللهجة إلى الجيش الأمريكي من أن أي محاولة للاقتراب أو الدخول إلى المضيق ستواجه برد عسكري عنيف.

وفي تصريحات أدلى بها اليوم الاثنين، 4 مايو 2026، شدد عبد اللهي على أن طهران أكدت مراراً أن أمن هذا الممر الملاحي الحيوي بيد القوات الإيرانية، قائلاً: "في ظل أي ظروف كانت، يجب أن تتم جميع التحركات الملاحية في هذا الممر بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة الإيرانية".

وشن القائد الإيراني هجوماً لاذعاً على الولايات المتحدة، واصفاً جيشها بـ "الإرهابي" و"المعتدي". وأضاف: "على القادة المجرمين في أمريكا وجيشهم، الذين يمارسون القرصنة البحرية في المياه الدولية منذ فترة ويعرضون أمن التجارة والاقتصاد العالمي للخطر، أن يعلموا أن القوات الإيرانية أثبتت فعلياً أنها سترد بقوة وحزم على أي تهديد مهما كان مستواه".

ووجه عبد اللهي تحذيراً إلى كافة السفن التجارية وناقلات النفط بضرورة الابتعاد عن أي تحركات غير منسقة مع القوات الإيرانية المتمركزة في المضيق لضمان سلامتها. كما دعا حلفاء واشنطن إلى توخي الحذر في خطواتهم وعدم الانجرار إلى أفعال قد تؤدي إلى "ندم كبير"، معتبراً أن التحركات الأمريكية لا تؤدي إلا إلى تعقيد المشهد وتخريب أمن الملاحة الإقليمية.

تأتي هذه التصريحات الإيرانية المتشنجة في وقت أعلنت فيه القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، فجر اليوم، عن بدء قواتها في تنفيذ ما أسمته "مشروع الحرية". وأوضحت "سنتكوم" أن وحداتها بدأت بالتحرك صوب مضيق هرمز بهدف "استعادة حرية الملاحة للسفن التجارية"، مؤكدة أن هذه المهمة تهدف إلى دعم وحماية السفن التي تسعى للعبور بحرية عبر هذا الممر الدولي الاستراتيجي.