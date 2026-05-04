البنتاغون: إيران تخسر 5 مليارات دولار من عائدات النفط بسبب الحصار البحري الأمريكي

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن إيران حُرمت من تقاضي نحو 5 مليارات دولار من عائدات النفط نتيجة الحصار البحري الذي تفرضه واشنطن في بحر عُمان، مؤكدة أن هذه الإجراءات خلقت ضغوطاً مالية غير مسبوقة على نظام طهران.

ونقلت وكالة "أكسيوس" الإخبارية عن تقديرات البنتاغون، أن الجيش الأمريكي تمكن منذ انطلاق العمليات البحرية في 13 نيسان/أبريل الماضي، من تغيير مسار أكثر من 40 سفينة حاولت تهريب النفط والسلع. وأشار التقرير إلى أن 31 ناقلة نفط إيرانية تحمل على متنها 53 مليون برميل من الخام، عالقة حالياً في منطقة الخليج ولا تستطيع التحرك، وتقدر قيمة هذه الشحنات بـ 4.8 مليار دولار على الأقل، فضلاً عن قيام الولايات المتحدة باحتجاز سفينتين أخريين.

وأوضحت المصادر أن امتلاء مخازن النفط الإيرانية على اليابسة وفشل محاولات التصدير، دفع طهران إلى استخدام ناقلات نفط قديمة كـ "مستودعات عائمة" في عرض البحر. كما تضطر بعض السفن لاتخاذ مسارات بحرية أطول وأكثر تكلفة عبر سواحل باكستان والهند، في محاولة للإفلات من الرقابة اللصيقة التي تفرضها القوات البحرية الأمريكية.

ويرى خبراء في قطاع الطاقة أن الاستراتيجية الأمريكية تهدف إلى دفع إيران للوصول إلى ذروة قدرتها التخزينية، مما سيجبرها في نهاية المطاف على إغلاق آبار النفط ووقف الإنتاج. وفي هذا الصدد، قال غريغوري برو، المحلل في "مجموعة يورواسييا": "أمام إيران أسابيع قليلة، أو شهر كحد أقصى، قبل أن تنفد جميع خيارات التخزين المتاحة لديها".

من جانبه، صرح جويل فالديز، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية بالإنابة، بأن الحصار يحقق نتائج "قاصمة" للأهداف التي وضعتها واشنطن، مضيفاً: "نحن نوجه ضربة قوية لقدرة النظام الإيراني على تمويل الإرهاب وزعزعة استقرار المنطقة، وقواتنا المسلحة مستمرة في ممارسة هذه الضغوط بكل قوة".