توقعات بتجاوز إنتاج قمح دهوك نصف مليون طن.. وحكومة الإقليم ترفض "حصص بغداد"

منذ 28 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- تُشير التوقعات الزراعية في محافظة دهوك إلى طفرة إنتاجية في محصول القمح لهذا العام، حيث من المنتظر أن يتجاوز الإنتاج حاجز الـ 500 ألف طن، مع تحسن ملحوظ في جودة المحصول مقارنة بالعام الماضي.

جودة عالية وإنتاج وفير

صرح المدير العام لزراعة دهوك، أحمد جميل، لموقع "كوردستان 24"، اليوم الاثنين 4 أيار 2026، بأن جودة القمح هذا العام "ممتازة" وتفوق مستويات العام الماضي بشكل كبير. وأوضح أن غزارة الأمطار ساهمت في نجاح المحاصيل في المناطق التي تعتمد على الأمطار (بعل) مثل بردرش وشيخان وسيميل، والتي عانت العام الماضي من الجفاف.

الاستعدادات اللوجستية

وأكد جميل جاهزية صوامع (سايلوهات) "روفيا" و"شيخان" و"فايدية" لاستلام المحصول، متوقعاً أن تحدد وزارة التجارة الاتحادية موعد البدء بالاستلام في أوائل الشهر المقبل.

خلاف حول "الحصة والسعر" مع بغداد

وفي سياق متصل، كشف المسؤول الزراعي عن وجود اعتراضات جدية على الحصة التي حددتها بغداد لاستلام قمح الإقليم، واصفاً قرار الحكومة الاتحادية باستلام 292 ألف طن فقط بأنه "غير علمي وغير منطقي"، ومؤكداً رفض إقليم كوردستان لهذا الرقم.

من جانبها، أوضحت د. زيدا محمد، مديرة التخطيط والمتابعة في وزارة الزراعة بالإقليم، لـ "كوردستان 24"، أن المفاوضات مع وزارة التجارة العراقية لم تصل إلى اتفاق حتى الآن. وقالت: "في العام الماضي، الذي صُنّف عاماً جافاً، استلمت بغداد 400 ألف طن، فكيف تقرر هذا العام استلام 292 ألف طن فقط رغم الوفرة الإنتاجية؟ هذا الأمر غير مقبول".

كما أشارت إلى تراجع السعر المحدد للطن الواحد من 850 ألف دينار في العام الماضي إلى 700 ألف دينار فقط لهذا العام، مما يمثل خسارة إضافية للمزارعين.

خطة بديلة لحماية المزارعين

طمأن أحمد جميل المزارعين بأنه في حال أصرت بغداد على عدم استلام كامل المحصول، فإن وزارة الزراعة في الإقليم قد أبرمت عقوداً مع شركتين من القطاع الخاص لشراء الفائض من قمح المزارعين، لضمان عدم بقاء المحصول في المخازن.

يُذكر أن وزارة الزراعة في إقليم كوردستان تتوقع أن يصل إجمالي إنتاج القمح في عموم الإقليم لموسم (2025-2026) إلى أكثر من مليون و500 ألف طن.