اندلاع النيران في سفينة كورية جنوبية بعد "انفجار" في مضيق هرمز

أربيل (كوردستان24)- أعلنت سيول اليوم الاثنين 4 ایار/مایو 2026، عن وقوع انفجار وحريق على متن سفينة كورية جنوبية في مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي في الشرق الأوسط الذي أُغلق فعلياً عقب الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وأفادت وزارة الخارجية أنه في حوالي الساعة 8:40 مساءً بتوقيت سيول (11:40 بتوقيت غرينتش)، وقع انفجار وحريق على متن سفينة تابعة لشركة شحن كورية جنوبية... راسية في مياه قريبة من الإمارات العربية المتحدة داخل مضيق هرمز، مضيفةً أنه لم تقع أي إصابات حتى الآن.

ومنذ الهجمات الإسرائيلية الأميركية عليها في 28 شباط/فبراير، تغلق إيران مضيق هرمز الحيوي الذي يمر عبره خمس الإنتاج العالمي من النفط والغاز الطبيعي المسال.



المصدر: فرانس برس