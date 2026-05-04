تصعيد عسكري في مضيق هرمز: واشنطن تعلن تدمير زوارق إيرانية وطهران تنفي

أربيل (كوردستان24)- شهد مضيق هرمز تصعيداً ميدانياً جديداً بين القوات الأمريكية والإيرانية، حيث تبادل الطرفان إطلاق النار في ظل توترات متزايدة بالمنطقة، وسط تضارب في الأنباء حول نتائج المواجهة.

وفي تفاصيل الحادثة، أعلن الأدميرال برادلي كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، في تصريحات للصحفيين، أن الجيش الأمريكي دمر ستة زوارق إيرانية صغيرة في مضيق هرمز يوم الاثنين. وأوضح كوبر أن هذا التحرك جاء رداً على إطلاق إيران "عدة صواريخ كروز وطائرات مسيّرة وزوارق انتحارية" استهدفت سفناً تابعة للبحرية الأمريكية وأخرى تجارية كانت تتواجد في المنطقة.

وأشار القائد العسكري الأمريكي إلى أن مروحيات من طرازي "أباتشي" و"سيهوك" شاركت في الهجوم على الزوارق الإيرانية. وفي توضيح لافت، أكد كوبر عدم وجود مرافقة بحرية أمريكية مباشرة للسفن التجارية في المضيق وقت وقوع الحادثة، رغم وقوعها تحت حماية الرقابة العسكرية الأمريكية.

النفي الإيراني

في المقابل، سارعت طهران إلى نفي الرواية الأمريكية. ونقلت وكالة "تسنيم" الإخبارية عن قائد عسكري إيراني بارز وصفه للادعاءات الأمريكية بشأن غرق الزوارق الإيرانية بأنها "كاذبة ولا أساس لها من الصحة".

يأتي هذا الاشتباك ليزيد من حدة القلق الدولي بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات المائية في العالم لإمدادات الطاقة، في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من الاستنفار العسكري المستمر.





المصدر: وکالات