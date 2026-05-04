ترامب یدعو كوريا الجنوبية للانضمام إلى مهمة مضيق هرمز

أربيل (كوردستان24)- دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين 4 ایار/مایو 2026، كوريا الجنوبية للانضمام إلى مشروع الحرية الأمريكي، الذي يهدف إلى توجيه السفن التجارية عبر مضيق هرمز.

وأدلى ترامب بهذا التصريح في منشور على حسابه على منصة "تروث سوشيال"، مشيرًا إلى أن القوات الإيرانية أطلقت النار على سفينة تجارية كورية جنوبية واحدة على الأقل.

وكتب ترامب: "أطلقت إيران النار على دول لا علاقة لها بمشروع الحرية، بما في ذلك سفينة شحن كورية جنوبية. ربما حان الوقت لانضمام كوريا الجنوبية إلى المهمة!".

وأضاف الرئيس: "لقد أسقطنا سبعة زوارق صغيرة، أو كما يحلو لهم تسميتها، زوارق "سريعة". هذا كل ما تبقى لديهم. باستثناء السفينة الكورية الجنوبية، لم تُسجّل أي أضرار أخرى في المضيق حتى الآن. وسيعقد وزير الحرب بيت هيغسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين مؤتمرًا صحفيًا صباح الغد".