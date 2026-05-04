ترامب يتوعد إيران بـ "الإبادة" إذا هاجموا السفن الأمريكية

اربيل (كوردستان24) – حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الإثنين 4 أيار/ مايو 2026، من أن الإيرانيين "سيُبادون عن وجه الأرض" إذا هاجموا السفن الأمريكية التي ترافق السفن عبر مضيق هرمز في إطار "مشروع الحرية"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن إيران أصبحت أكثر مرونة في مفاوضات السلام.

وفي حديث لقناة "فوكس نيوز"، قال ترامب: "إما أن يبرم الإيرانيون اتفاقاً بحسن نية، أو نستأنف العمليات القتالية"، مؤكداً أن الحشد العسكري الأمريكي في المنطقة مستمر.

وأضاف ترامب: "لدينا أسلحة وذخائر أكثر، وبمستوى أعلى بكثير مما كان لدينا من قبل"، مشدداً على أن الولايات المتحدة تمتلك "أفضل المعدات وقواعد عسكرية في جميع أنحاء العالم، ويمكننا استخدامها، وسنفعل ذلك إذا لزم الأمر".

كما وصف الرئيس الأمريكي الحصار البحري على إيران بأنه "أعظم مناورة عسكرية في التاريخ".

البحرية الأمريكية تدمر 6 زوارق إيرانية حاولت عرقلة الملاحة في هرمز

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الأميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، أن الجيش الأمريكي دمر ستة زوارق إيرانية صغيرة، واعترض صواريخ كروز وطائرات مسيرة أطلقتها طهران، وذلك في إطار عملية أمريكية تهدف إلى ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.