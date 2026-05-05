شركة ميرسك الدنماركية تقول إن إحدى سفنها خرجت من مضيق هرمز بمواكبة أميركية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت شركة ميرسك الدنماركية العملاقة للشحن البحري الثلاثاء أن سفينة لها ترفع العلم الأميركي غادرت مضيق هرمز.

وقالت الشركة في بيان لوكالة فرانس برس "عبرت سفينة +ألاينس فيرفاكس+، وهي ناقلة محملة بالمركبات ترفع العلم الأميركي وتشغلها شركة +فاريل لاينز+ التابعة لشركة +ميرسك لاين ليمتد+ (MLL) الأميركية، مضيق هرمز وغادرت الخليج في الرابع من أيار/مايو. وقد سارت عملية العبور بسلام، وجميع أفراد الطاقم بخير".

وأضاف البيان أن السفينة، التي كانت عالقة في الخليج منذ اندلاع الحرب نهائية شباط/فبراير، خرجت بمواكبة من قطع بحرية أميركية.

ولفت البيان إلى أن سفينة الشحن "كانت في الخليج عندما اندلعت الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وإيران في شباط/فبراير، ولم تتمكن من المغادرة بسبب مخاوف أمنية مستمرة".

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الاثنين أن سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأميركي تمكنتا من عبور هذا الممر المائي الاستراتيجي "بنجاح".

ومنذ الهجوم الإسرائيلي الأميركي في 28 شباط/فبراير، تسيطر إيران عمليا على مضيق هرمز الذي يمر عبره عادة خُمس إنتاج العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال. وردّت واشنطن بفرض حصار على الموانئ الإيرانية.

ويسري وقف لإطلاق النار منذ 8 نيسان/أبريل، إلا أنه بدأ يترنح الاثنين إثر تفاقم التوترات بين الأميركيين والإيرانيين بشأن مضيق هرمز، واستئناف إيران هجماتها بالصواريخ والمسيّرات باتجاه جارتها في الخليج، الإمارات العربية المتحدة.