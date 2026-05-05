قاليباف محذراً الولايات المتحدة: "لم نبدأ بعد" في مضيق هرمز.. وشرّكم سينتهي

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران، محمد باقر قاليباف، أن منطقة مضيق هرمز تشهد حالياً "تثبيتاً لمعادلة جديدة" ستغير موازين القوى، محذراً من أن استمرار الوضع الراهن بات يشكل ضغطاً غير قابل للاحتمال على الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح قاليباف في منشور له على منصة إكس اليوم الثلاثاء 5 أيار 2026، أن أمن الملاحة الدولية وعبور إمدادات الطاقة العالمية تعرضا للخطر نتيجة ممارسات واشنطن وحلفائها، مشيراً إلى أن "نقض اتفاقات وقف إطلاق النار وفرض سياسات الحصار" هما السببان الرئيسيان خلف حالة التوتر الحالية. وأضاف بلهجة واثقة: "إن شرورهم في المنطقة في طريقها إلى الزوال".

وفي رسالة تحذيرية لافتة تعكس حجم التصعيد المحتمل، قال رئيس البرلمان الإيراني: "نحن ندرك جيداً أن استمرار الوضع الحالي أصبح أمراً لا يطاق بالنسبة للولايات المتحدة، ومع ذلك، يجب عليهم أن يعلموا أننا حتى الآن لم نبدأ بعد"، في إشارة إلى أن طهران وحلفاءها يمتلكون أوراق ضغط وخيارات استراتيجية لم يتم تفعيلها بعد في المواجهة الحالية.

معادلهٔ‌ جدید تنگهٔ هرمز در حال تثبیت است. امنیت کشتیرانی و ترانزیت انرژی به دست آمریکا و متحدانش با نقض آتش‌بس و اعمال محاصره به خطر افتاده است؛ البته شرّشان کم خواهد شد.



خوب می‌دانیم که استمرار وضع موجود برای آمریکا غیر قابل تحمل است؛ درحالی که ما هنوز حتی شروع هم نکرده‌ایم. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) May 5, 2026

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء امس الإثنين 4 أيار/ مايو 2026، من أن الإيرانيين "سيُبادون عن وجه الأرض" إذا هاجموا السفن الأمريكية التي ترافق السفن عبر مضيق هرمز في إطار "مشروع الحرية"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن إيران أصبحت أكثر مرونة في مفاوضات السلام.

وفي حديث لقناة "فوكس نيوز"، قال ترامب: "إما أن يبرم الإيرانيون اتفاقاً بحسن نية، أو نستأنف العمليات القتالية"، مؤكداً أن الحشد العسكري الأمريكي في المنطقة مستمر.

وأضاف ترامب: "لدينا أسلحة وذخائر أكثر، وبمستوى أعلى بكثير مما كان لدينا من قبل"، مشدداً على أن الولايات المتحدة تمتلك "أفضل المعدات وقواعد عسكرية في جميع أنحاء العالم، ويمكننا استخدامها، وسنفعل ذلك إذا لزم الأمر".

كما وصف الرئيس الأمريكي الحصار البحري على إيران بأنه "أعظم مناورة عسكرية في التاريخ".

البحرية الأمريكية تدمر 6 زوارق إيرانية حاولت عرقلة الملاحة في هرمز

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الأميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، أن الجيش الأمريكي دمر ستة زوارق إيرانية صغيرة، واعترض صواريخ كروز وطائرات مسيرة أطلقتها طهران، وذلك في إطار عملية أمريكية تهدف إلى ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.