ترامب: نتوقع توقيع اتفاق سلام شامل مع إيران خلال 3 أسابيع

أربيل (كوردستان24)- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء 5 مايو/أيار 2026، عن توقعه لإبرام اتفاق سلام شامل مع طهران خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، مؤكداً أن الضغوط الاقتصادية المكثفة أدت إلى نفاد قدرة إيران على تخزين نفطها.

وأشار ترامب، في تصريحات صحفية، إلى أن إدارته قد تحتاج فقط إلى فترة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع لإنهاء المهمة التي بدأت مع إيران، قائلاً: "الوقت لا يشكل عامل ضغط بالنسبة للأمريكيين، ونحن لسنا في عجلة من أمرنا".

وأكد الرئيس الأمريكي السعي نحو توقيع "اتفاق صحيح" مع طهران، لافتاً إلى أن واشنطن حققت بالفعل "انتصاراً عسكرياً" في وقت سابق. كما حدد ترامب التخلي عن الطموحات النووية واستعادة اليورانيوم عالي التخصيب كـ "خطوط حمراء" لا يمكن تجاوزها.

وفي سياق متصل، أثنى ترامب على الفريق الذي يقود إيران حالياً، واصفاً إياهم بأنهم "أفضل بكثير من المجموعة السابقة"، لكنه استدرك بالقول: "خطابهم في وسائل الإعلام يختلف تماماً عما يتحدثون به معنا".

واختتم ترامب تصريحاته بالتشديد على أن الصواريخ الباليستية الإيرانية تشكل خطراً ويجب وضع قيود عليها، معتبراً أن الهدف الأسمى هو منع طهران من امتلاك سلاح نووي. وأضاف: "الإيرانيون الآن بحاجة ماسة إلى اتفاق؛ فبسبب العقوبات والحصار، لم يعد لديهم أماكن لتخزين النفط".