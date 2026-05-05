تسنيم: أمريكا استهدفت زورقي بضائع مدنيين بدلاً من زوارق الحرس الثوري السريعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن مصدر عسكري لوكالة تسنيم أن أمريكا استهدفت زورقي بضائع مدنيين بدلاً من زوارق الحرس الثوري السريعة.

وقال مصدر عسكري لوكالة تسنيم الدولية للأنباء: "عقب المزاعم العارية عن الصحة للجيش الأمريكي حول استهداف 6 زوارق إيرانية سريعة، وبما أن أيّاً من القطع البحرية القتالية التابعة للحرس الثوري لم تتعرض لأي هجوم، تم إجراء تحقيقات موسعة عبر المصادر المحلية للوقوف على حقيقة هذه الادعاءات".

وفقاً لتسنيم: "القوات الأمريكية قامت بإطلاق النار على زورقي شحن صغيرين يعودان لمواطنين مدنيين، كانا في طريقهما من منطقة خصب على السواحل العمانية نحو الشواطئ الإيرانية، مما أسفر عن تدمير القاربين ومقتل 5 مدنيين كانوا على متنهما".