وزير الدفاع الأمريكي: فرضنا سيطرة كاملة على مضيق هرمز ولن نسمح لإيران باعتراض السفن

أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأمريكية فرضت سيطرتها الكاملة على مضيق هرمز، وذلك بهدف حماية السفن التجارية مما وصفه بـ "الاعتداءات الإيرانية" المستمرة في المنطقة.

وخلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أشار هيغسيث إلى المخاطر المتزايدة التي تهدد حركة الملاحة البحرية، مؤكداً أن إيران تواصل مضايقة السفن التجارية. وكشف الوزير أن القوات الإيرانية "تطلق النار على السفن التجارية وتحاول فرض ضرائب ورسوم غير قانونية عليها بالقوة".

وحول الخطوات الأمريكية لمواجهة هذا التصعيد، سلّط الوزير الضوء على مبادرة عسكرية أطلق عليها اسم "مشروع الحرية" (Project Freedom). وأوضح أن الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو توفير الحماية اللازمة للسفن التجارية ضد أي هجمات أو تجاوزات إيرانية.

وأكد هيغسيث أن القوات الأمريكية، عبر استخدام المروحيات والقطع البحرية، فرضت سيطرة تامة على الممر المائي الاستراتيجي لضمان عبور آمن وسلس للسفن، مشدداً على أن القوات الأمريكية لن تسمح للسفن الإيرانية بقطع الطريق أو اعتراض الملاحة.

وفي سياق تصريحاته، أوضح وزير الدفاع الأمريكي أن واشنطن لا تسعى للدخول في نزاع مسلح أو حرب شاملة، لكنها تستخدم القوة لمساعدة الدول الأخرى وحماية المصالح الدولية. وقال هيغسيث: "نحن لا نسعى للحرب، ولكن في الوقت ذاته، لا يمكن السماح لإيران بمنع الدول الأبرياء من المرور عبر ممر مائي دولي".

واختتم الوزير تصريحاته بالإشارة إلى أن الإجراءات الحالية هي "مرحلة مؤقتة"، داعياً المجتمع الدولي إلى التدخل وتحمل مسؤولياته. وأضاف: "إن 'مشروع الحرية' الذي بدأناه في مضيق هرمز هو إجراء مؤقت، لذا يجب على العالم التحرك والمشاركة في هذا الملف"، في إشارة واضحة إلى رغبة واشنطن في تشكيل تحالف دولي واسع لحماية هذا المرفق المائي الحيوي.