الرئيس الإيراني يهنّئ الزيدي بتكليفه رسمياً بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

منذ 40 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- تلقّى رئيس الوزراء العراقي المكلّف، علي الزيدي، اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مسعود بزشكيان، هنأه فيه بمناسبة تكليفه رسمياً بمهام تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، متمنياً له التوفيق في مهامه المقبلة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء المكلّف في بيان له، أن الاتصال استعرض علاقات التعاون القائمة بين بغداد وطهران، وبحث سبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين الجارين.

كما اتفق الجانبان خلال المباحثات على تبادل الزيارات الرسمية في المرحلة المقبلة.

وأكد الزيدي خلال الاتصال على موقف العراق الثابت والداعم للمسار الدبلوماسي واعتماد لغة الحوار كركيزة أساسية لحل النزاعات واحتواء الأزمات في المنطقة.

واختتم البيان بالإشارة إلى تأكيد رئيس الوزراء المكلف على قدرة العراق على المساهمة الفاعلة في لعب دور الوساطة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية، سعياً لتقريب وجهات النظر وتعزيز الاستقرار الإقليمي.