قائمقام سوران يستعرض قفزة الإعمار في الإدارة المستقلة

أربيل (كوردستان24)- أكد قائمقام إدارة سوران المستقلة، رجب زبير، أن المنطقة شهدت تحولات استراتيجية كبرى في ظل التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، مشيراً إلى أن تحويل سوران إلى إدارة مستقلة كان نقطة انطلاق لنهضة خدمية وعمرانية شاملة.

مشروع شارع الـ 40 متراً الاستراتيجي

وفي حديث لـ "كوردستان 24" اليوم الخميس، أوضح زبير أن مشروع شارع الـ 40 متراً، الذي وضع حجر أساسه رئيس الحكومة مسرور بارزاني في 13 أيار 2024، يُعد من أبرز المشاريع الاستراتيجية بتكلفة قاربت الـ 50 مليار دينار.

وأشار إلى أن أهمية هذا الطريق تكمن في فك الاختناقات المرورية الخانقة بمركز المدينة، فضلاً عن ربط قضاءي "سيدكان" و"ميركة سور" بمركز سوران، ووصل عدة أحياء رئيسية مثل (أزادي، زانكو، بادليان، ديلزيان) بقلب الإدارة.

كما بين أن الطريق صُمم بمواصفات عالمية تراعي تضاريس سوران الخاصة، ليعطي مظهراً حضارياً وجمالياً للمدينة.

تحول من "قرية" إلى مركز إداري متطور

واستذكر القائمقام واقع المنطقة سابقاً، قائلاً: "كانت سوران تبدو كقرية صغيرة في الماضي، أما اليوم وبفضل اهتمام الكابينة التاسعة، فقد وصلت الخدمات من تبليط وبنية تحتية إلى ما نسبته 85% إلى 90% من أحياء مركز سوران".

مشروع "روناكي" والبيئة

وفي ملف الطاقة، كشف رجب زبير أن سوران كانت السباقة في الانضمام لمشروع "روناكي" لتجهيز الكهرباء على مدار الساعة، مؤكداً أن المشروع ساهم في الاستغناء عن 125 مولدة أهلية كانت تتسبب في ضوضاء وتلوث بيئي كبير. وأضاف أن نحو 200 ألف نسمة في مركز سوران، وما يصل إلى 400 ألف نسمة في عموم حدود الإدارة المستقلة، قد استفادوا من هذا المشروع الحيوي الذي أنهى أزمة انقطاع التيار الكهربائي.

يُذكر أن إدارة سوران المستقلة تشهد منذ عام 2021 زخماً كبيراً في تنفيذ المشاريع الخدمية والسياحية، مما جعلها واحدة من أهم المراكز الاقتصادية والجذب السياحي في إقليم كوردستان.