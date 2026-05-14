التشكيلة التاسعة تنجز 16 ألف علامة مرورية و800 كم من التخطيط في إقليم كوردستان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أولت التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان أهمية قصوى لقطاع الطرق والجسور، حيث نفذت عدداً هائلاً من المشاريع الخدمية في جميع المحافظات والإدارات المستقلة، لتعزيز البنية التحتية وتسهيل الحركة التجارية والمدنية.

أولاً: مشاريع الطرق الخارجية

شهدت شبكة الطرق الخارجية تطوراً كبيراً لربط المدن ببعضها وبالدول المجاورة:

إجمالي المشاريع: 1,119 مشروعاً.

التكلفة الإجمالية: 4.3 تريليون دينار عراقي.

إجمالي أطوال الطرق: 5,126 كم.

توزيع المشاريع حسب المناطق:

أربيل: 271 مشروعاً.

السليمانية: 395 مشروعاً.

دهوك: 127 مشروعاً.

حلبجة: 40 مشروعاً.

سوران: 102 مشروعاً.

كرميان: 69 مشروعاً.

راپرين: 97 مشروعاً.

زاخو: 13 مشروعاً.

ثانياً: مشاريع الشوارع والجسور داخل المدن

عملت الحكومة بشكل مكثف على إعادة تأهيل الشوارع الداخلية وإنشاء الجسور لفك الاختناقات المرورية:

إجمالي المشاريع: 2,168 مشروعاً.

الميزانية المخصصة: 2 تريليون دينار عراقي.

ثالثاً: إجمالي مشاريع البلديات

شملت مشاريع البلديات أعمال التبليط والترميم والتطوير الحضري:

أربيل: 2,519 مشروعاً.

السليمانية: 772 مشروعاً.

دهوك: 1,450 مشروعاً.

حلبجة: 94 مشروعاً.

سوران: 144 مشروعاً.

زاخو: 91 مشروعاً.

رابعاً: هندسة المرور وسلامة الطرق

بهدف تقليل الحوادث المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين، تم تنفيذ الخطوات التالية:

جسور وأنفاق عبور المشاة: 59 جسراً ونفقاً.

السياج الحديدي الواقي: 45 كم.

تخطيط الطرق والشوارع: 883 كم.

تخطيط عبور المشاة: 296 منطقة.

محددات السرعة (المطبات النظامية): 1,500 محدد.

العلامات واللوحات المرورية: 16,000 علامة.

تثبت هذه الأرقام حجم العمل الهندسي والمالي الذي بُذل خلال الكابينة التاسعة لتحويل إقليم كوردستان إلى ورشة عمل كبرى في قطاع النقل والمواصلات.