علي فالح الزيدي يشيد بمنح الثقة للحكومة ويتعهد بمرحلة من الاستقرار والتنمية

أربيل (كوردستان24)- أعرب علي فالح الزيدي عن شكره وامتنانه لمجلس النواب والقوى السياسية الوطنية عقب منح الثقة للحكومة، واصفاً هذه الخطوة بأنها تجسيد حقيقي لتغليب المصلحة الوطنية العليا وروح الشراكة والمسؤولية.

وفي تدوينة له عبر منصة "إكس"، أكد الزيدي أن نيل الثقة البرلمانية يمثل "أمانة كبرى وعهداً أمام الشعب العراقي"، مشدداً على أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركاً ثابتاً نحو ترسيخ دعائم الاستقرار في البلاد.

وأضاف الزيدي أن الحكومة تضع في أولوياتها تعزيز هيبة الدولة والعمل على تحقيق تطلعات المواطنين في ملفات التنمية والعدالة الاجتماعية، وصولاً إلى توفير العيش الكريم لكل العراقيين.

تأتي هذه التصريحات في وقت يترقب فيه الشارع العراقي خطوات عملية من الحكومة الجديدة لمواجهة التحديات الراهنة، حيث اعتبر الزيدي أن التوافق السياسي الذي أفضى لمنح الثقة يمثل ركيزة أساسية للانطلاق نحو تنفيذ البرنامج الحكومي.