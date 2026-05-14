ترامب يقول إن شي عرض المساعدة في إعادة فتح هرمز وتعهد عدم تسليح إيران

أربيل (كوردستان24)- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الیوم الخميس 14 ایار 2026، إن نظيره الصيني شي جين بينغ عرض المساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز وتعهد عدم إرسال معدات عسكرية لمساعدة إيران في حربها مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وصرّح ترامب لبرنامج "هانيتي" على قناة فوكس نيوز، بعد لقاء مع شي في بكين، "قال إنه لن يقدم معدات عسكرية... لقد شدد على ذلك".

وأضاف "إنه يرغب في رؤية مضيق هرمز مفتوحا، وقال: "إذا كان بإمكاني تقديم أي مساعدة على الإطلاق، فأنا أرغب في المساعدة".



المصدر: فرانس برس