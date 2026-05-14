عراقجي: توسيع العلاقات مع بغداد أولوية وبقاء أخي فؤاد حسين خطوة مرحب بها

أربيل (كوردستان 24) – هنأ وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عباس عراقجي، اليوم الخميس 14 أيار 2026، بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة السيد علي الزيدي، معرباً عن ترحيبه بإعادة نيل السيد فواد حسين الثقة وزيراً للخارجية العراقية.

وقال عراقجي في تدوينة له عبر منصة "إكس" اليوم: "أهنئ بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء علي الزيدي، وأرحب ببقاء أخي فؤاد حسين في منصبه وزيراً للخارجية العراقية".

وأضاف الوزير الإيراني أن "توسيع العلاقات الودية والأخوية سيظل دائماً على رأس أولويات السياسة الخارجية في إطار العلاقات بين طهران وبغداد".

يأتي هذا الموقف الإيراني تأكيداً على الرغبة في تعزيز التعاون الثنائي مع العراق ودعم استقراره السياسي في ظل الإدارة الجديدة.



