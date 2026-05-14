نیجیرفان بارزانی: نتمنى النجاح لعلي فالح الزيدي في مهامه رئيساً لوزراء العراق

أربيل (كوردستان 24) – هنأ نیجیرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، رئيس الوزراء العراقي الجديد علي فالح الزيدي بمناسبة نيل كابينته الوزارية ثقة البرلمان، متمنياً له النجاح والتوفيق.

اليوم الخميس، 14 أيار 2026، صرح نیجیرفان بارزاني عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "سررت بالمشاركة في جلسة مجلس النواب العراقي الليلة، المخصصة لمنح الثقة للسيد علي فالح الزيدي، رئيس مجلس الوزراء".

وإلى جانب تقديم التهنئة، قال رئيس إقليم كوردستان: "بهذه المناسبة، نتقدم بأحر التهاني لجنابه ولحكومته، ونتمنى لهم النجاح في أداء مهامهم ومسؤولياتهم".

وكان نیجیرفان بارزاني قد زار بغداد اليوم للمشاركة في جلسة منح الثقة لكابينة علي فالح الزيدي، حيث كان حاضراً داخل قاعة البرلمان أثناء انعقاد الجلسة.