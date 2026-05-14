رئيس حكومة إقليم كوردستان يهنئ هاتفياً رئيس مجلس الوزراء الاتحادي

أربيل (كوردستان 24) – هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في اتصال هاتفي جرى مساء اليوم الخميس 14 أيار (مايو) 2026، رئيس مجلس الوزراء الاتحادي علي فالح الزيدي، معرباً عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح بمناسبة نيله ثقة مجلس النواب.

وأبدى رئيس الحكومة تطلعاته بأن تسهم التشكيلة الحكومية الاتحادية في إرساء دعائم السلم والاستقرار في العراق، وأن تمهد الطريق لانبثاق عهد جديد يرتقي بمستوى العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.