هيئة حقوق الإنسان تدقق في ملف معتقلي لالەزار ووفاة داريوش داخل اصلاحية السليمانية

أربيل (كوردستان24)- أصدرت هيئة حقوق الإنسان المستقلة في إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 20 ايار/مایو 2026، بياناً رسمياً بشأن زيارة وفد رفيع المستوى من الهيئة إلى محافظة السليمانية، لمتابعة عدد من الملفات الحقوقية والقضائية المهمة.

وذكر البيان أن الوفد، برئاسة رئيسة الهيئة الدكتورة منى يعقوب، وعضوية مستشار الهيئة رامان مجيد، والمدير العام لدائرة القانون وحماية حقوق الإنسان تافكة عمر رشيد، أجرى يوم الاثنين الموافق 18 أيار 2026 سلسلة لقاءات وزيارات ميدانية بالتعاون مع مكتب حقوق الإنسان في السليمانية، الذي مثّله مدير المكتب صابر عبدالله كريم ومسؤول العلاقات والإعلام هلشو عبدالفتاح.

وأوضح البيان أن الزيارة هدفت إلى متابعة ثلاثة ملفات رئيسية والحصول على المعلومات اللازمة بشأنها من الجهات المختصة.

متابعة ملف معتقلي قضية فندق لالەزار

وفي المحور الأول، عقد الوفد اجتماعاً مع القاضي عمر أحمد، رئيس محكمة تحقيق السليمانية، لمناقشة مستجدات قضية معتقلي لالەزار والوقوف على مراحلها القانونية والقضائية، ولا سيما بعد انعقاد الجلسة الثانية لمحاكمة 12 موقوفاً في القضية بتاريخ 14 أيار 2026. كما تطرق الاجتماع إلى ملف (محمد) كشاهد في القضية، المعروف باسم "حمه رش".

زيارة إلى سجن كاني كومة

وفي إطار متابعته للقضية، زار الوفد سجن كاني كومة، حيث التقى عن قرب اثنين من الموقوفين في قضية لالزار، وهما "حمه رش" و"كارزان"، للاطلاع على أوضاعهما الصحية وظروف احتجازهما داخل السجن.

التحقيق في وفاة فتى داخل إصلاحية الأحداث

أما المحور الثالث من الزيارة، فشمل متابعة قضية وفاة الفتى داريوش محمد (17 عاماً) داخل مديرية إصلاح النساء والأحداث في السليمانية. وبحسب البيان، أجرى الوفد زيارة ميدانية للمؤسسة بهدف التحقق من ملابسات الوفاة وأسبابها، حيث اطلع بشكل مباشر على غرفة مراقبة الكاميرات وقام بمراجعة تسجيلات الفيديو الخاصة بالفترة التي وقع خلالها الحادث.

وأكدت هيئة حقوق الإنسان المستقلة في إقليم كوردستان استمرارها في متابعة هذه الملفات والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان احترام الحقوق القانونية والإنسانية وفق الأطر الدستورية والقانونية المعمول بها.