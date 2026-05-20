امرأة تنهي حياتها في المدحتية.. والتحقيقات جارية لكشف الملابسات

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- شهدت مدينة المدحتية بمحافطة بابل، اليوم الاربعاء، حادثة مأساوية تمثلت بوفاة امرأة في منطقة السواجي، في واقعة ترجح المعلومات الأولية أنها ناجمة عن انتحار.

وأفادت مصادر محلية بأن الجهات الأمنية والفرق المختصة وصلت إلى موقع الحادث فور تلقيها البلاغ، حيث باشرت إجراءاتها القانونية وفتحت تحقيقاً للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد أسبابها.

ولم تُعرف حتى الآن الدوافع أو الظروف التي أحاطت بالحادث، فيما تنتظر الأوساط المحلية نتائج التحقيقات الرسمية التي تجريها الجهات المعنية لكشف تفاصيل الحادثة.