أوكرانيا تتسلم أول دفعة من المساعدات المالية الأوروبية بقيمة 3.2 مليار يورو

أربيل (كوردستان24)- أعلن الاتحاد الأوروبي اعتزامه صرف 3.2 مليار يورو (حوالي 3.7 مليار دولار) كدعم لميزانية أوكرانيا في شهر حزیران المقبل، لتكون هذه أول دفعة يتم صرفها ضمن قرض ضخم تمت الموافقة عليه في نیسان الماضي.

وصرح مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، للصحفيين اليوم الأربعاء 20 ايار/مایو 2026، أن بروكسل "ستشرع في صرف الدفعة الأولى من المساعدة المالية الكلية (MFA) في منتصف شهر حزیران القادم تقريباً".

تأتي هذه المساعدات كجزء من حزمة قروض شاملة بقيمة 90 مليار يورو، خصصها الاتحاد الأوروبي لتغطية احتياجات أوكرانيا المالية ودعم ميزانيتها، بالإضافة إلى تعزيز قدراتها الدفاعية في ظل الأزمة المستمرة.



المصدر: وکالات