سقوط طائرة مسيرة في محافظة جرش شمالي الأردن

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- نُفذ هجوم بطائرة مسيرة استهدف شمالي الأردن، مما أسفر عن إلحاق أضرار مادية بأحد المنازل.

وأفادت وسائل إعلام أردنية بأن طائرة مسيرة (بدون طيار) سقطت، قبل ظهر اليوم الأربعاء 20 مايو/أيار 2026، في محافظة جرش الواقعة شمالي البلاد.

وبحسب وسائل الإعلام الأردنية، فقد تسبب سقوط الطائرة المسيرة في إلحاق أضرار بعدد من منازل المواطنين المدنيين.

وحتى الآن، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، كما لم توجه السلطات الأردنية الاتهام لأي دولة.

وأشارت وسائل الإعلام الأردنية أيضاً إلى أن الجهات المختصة والأجهزة الأمنية توجهت فوراً إلى موقع الحادث عقب وقوعه، وباشرت تحقيقاتها واتخاذ الإجراءات اللازمة للكشف عن أسباب سقوط الطائرة المسيرة، وتقييم الأضرار المادية الناجمة عنها.

يأتي هذا في وقت تعرض فيه الأردن وعدد من دول المنطقة الأخرى لعشرات الهجمات بالطائرات المسيرة، منذ بدء حرب الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.



