عائلة زوجين بريطانيين محتجزين في إيران تعلن دخولهما في إضراب عن الطعام

أربيل (كوردستان24)- أعلنت عائلة زوجين بريطانيين محتجزين في إيران بتهمة التجسس، أن الزوجين بدآ إضراباً عن الطعام احتجاجاً على ظروف احتجازهما وللمطالبة بالإفراج عنهما.

وكانت السلطات الإيرانية قد أوقفت "ليندسي" و"كريج فورمان"، وهما من مقاطعة شرق ساسكس البريطانية، في کانون الثاني/ يناير من العام الماضي أثناء مرورهما عبر الأراضي الإيرانية ضمن رحلة عالمية بالدراجات النارية. وصدر بحقهما حكم بالسجن لمدة 10 سنوات في شباط/ فبراير الماضي بتهم تتعلق بالتجسس، وهي تهم ينفيها الزوجان بشكل قاطع.

ووفقاً للمعلومات الواردة من العائلة، فإن كريج فورمان دخل يومه الثاني عشر في الإضراب عن الطعام، والذي بدأه بعد قطع سبل الاتصال الهاتفي عنهما في أوائل شهر ايار/مايو الجاري. كما أفادت مصادر للعائلة بأن ليندسي فورمان (53 عاماً) استأنفت إضرابها عن الطعام بعد أن كانت قد علقته مؤقتاً بناءً على وعود بالسماح لها بالاتصال بأسرتها.

وفي تصريح له، وصف جو بينيت، ابن ليندسي، امتناع الزوجين عن الطعام بأنه "حالة طوارئ طبية وشيكة"، ووجه نداءً عاجلاً إلى وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، للتدخل الشخصي والفوري، معتبراً أن حياة الزوجين في خطر ولا تتحمل التأجيل بسبب الأوضاع السياسية الداخلية في بريطانيا.

من جهتها، وصفت وزارة الخارجية البريطانية استمرار احتجاز الزوجين بأنه "مروع وغير مبرر"، مؤكدة التزامها بالعمل على تأمين عودتهما بسلام إلى المملكة المتحدة. وكان وزير الدولة في الخارجية البريطانية، هاميش فالكونر، قد وصف الزوجين في كلمة أمام البرلمان في أبريل الماضي بأنهما "سائحان بريئان" يواجهان "عدم عدالة".

وقبل انقطاع الاتصال بهما، تحدث الزوجان من سجن "إيفين" الشهير في طهران، حيث أعرب كريج عن شعوره بضياع حياتهما خلف القضبان، مؤكداً براءتهما من أي مخالفة قانونية.

وعلى صعيد التحركات التضامنية، من المتوقع أن ينظم أعضاء من مجتمع هواة الدراجات النارية مسيرة تنطلق من قصر كنسينغتون إلى ساحة البرلمان يوم الأربعاء المقبل، تزامناً مع مرور 500 يوم على احتجازهما. كما يعتزم مؤيدون للزوجين، بينهم أعضاء في البرلمان وأقارب، تقديم عريضة إلى "داونينج ستريت" تطالب باتخاذ "إجراءات عاجلة" لإنهاء أزمتهما.





المصدر: BBC