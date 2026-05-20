فاضل ميراني: مسؤوليتنا القومية تحتم علينا عدم منح المتربصين أي نقاط ضعف

أربيل (كوردستان24)- زار وفد من "جماعة العدل الكوردستانية"، اليوم الأربعاء 20 مايو/أيار 2026، مقر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وعقب اجتماع بين الجانبين، صرح فاضل ميراني، مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، في مؤتمر صحفي قائلاً: "إن مسؤوليتنا القومية والوطنية تفرض علينا ألا نمنح الخصوم والمتربصين بنا أي نقاط ضعف".

وأشار فاضل ميراني إلى أن وجود الاختلافات في وجهات النظر بين القوى السياسية يعد أمراً طبيعياً، لكن الأهم هو الالتفاف حول النقاط والمصالح المشتركة، موضحاً: "تحدثنا اليوم بكل صراحة وشفافية عن التقصير المتبادل بين الطرفين في المرحلة السابقة، وقررنا فتح صفحة جديدة للقيام بكل ما يلزم لحماية إقليم كوردستان وتنميته".

كما شدد ميراني على أنه لا ينبغي للأطراف السياسية أن تبني قوتها على حساب إضعاف بعضها البعض، نظراً لأن خصوم الشعب الكوردي يستغلون حالات التشتت والانقسام، مضيفاً: "مسؤوليتنا القومية والوطنية تحتم علينا ألا ندع نقاط ضعفنا تقع في أيدي المتربصين بنا".

من جانبه، أكد عبد الستار مجيد أن جماعة العدل الكوردستانية تسعى للارتقاء بعلاقاتها مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى مستوى أفضل، لا سيما في ظل الظروف الحساسة والمخاطر الأمنية والحروب التي تخيم على العراق والمنطقة ككل.

وحول الملف البرلماني، قال مجيد: "على الرغم من أننا لسنا ممثَلين في البرلمان حالياً، إلا أننا ندعم بقوة إجراء انتخابات نزيهة وشفافة. ونرى أنه من الأفضل أن تتفق الأطراف السياسية على قانون الانتخابات وآلياتها، لضمان تشكيل برلمان فعال وقادر على محاسبة الحكومة والمصادقة على قانون الموازنة".

ويأتي هذا الاجتماع بين الحزب الديمقراطي وجماعة العدل الكوردستانية في إطار المساعي المستمرة لتعزيز التفاهم والتقارب بين القوى السياسية في إقليم كوردستان لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة.



