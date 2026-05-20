البرلمان الإيراني ينفي استقالة قاليباف من رئاسة فريق التفاوض

أربيل (كوردستان24)- نفى رئيس مركز الإعلام والاتصال في مجلس النواب الإيراني، إيمان شمسائي، صحة الأنباء المتداولة حول استقالة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف من رئاسة فريق التفاوض الإيراني مع الولايات المتحدة.

وقال شمسائي في تصريح لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، الیوم الأربعاء 20 ايار/مایو 2026، إن ما يتم تداوله بشأن تنحي قاليباف عن قيادة الفريق المفاوض "كذب محض وإشاعة لا أساس لها من الصحة"، مؤكدًا أن هذه المزاعم تأتي ضمن ما وصفه بـ"حملات تشويه ممنهجة تستهدف مؤسسات الدولة".

وأضاف أن هناك أطرافًا داخلية وخارجية تسعى إلى ضرب الثقة بالمؤسسات الرسمية من خلال نشر أخبار غير دقيقة، مشيرًا إلى أن "هذه الحملات امتداد لنهج سابق استهدف شخصيات عسكرية ومؤسسات سيادية"، على حد تعبيره.

وأكد المسؤول البرلماني أن قاليباف لا يزال يتولى رئاسة فريق التفاوض، إلى جانب تكليفه بمهام أخرى تتعلق بتمثيل النظام في ملف التعاون مع الصين، وذلك بناءً على مقترح من رئيس الجمهورية وموافقة القيادة العليا.

وشدد على أن "هذه الأخبار تهدف إلى إثارة البلبلة في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد"، داعيًا إلى الاعتماد على المصادر الرسمية في نقل المعلومات.



المصدر: وکالة تسنیم الاخباریة