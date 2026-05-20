وزير الداخلية الباكستاني يصل إلى طهران في ظل تعثر المفاوضات مع واشنطن

أربيل (كوردستان24)- توجّه وزير الداخلية الباكستاني الأربعاء إلى إيران للمرّة الثانية في غضون أسبوع، في ظل تعثّر المفاوضات بين طهران وواشنطن، والتي تتوسّط فيها إسلام آباد لإنهاء الحرب، بحسب وسائل إعلام رسمية إيرانية.

وذكرت وكالة "إرنا" الرسمية نقلا عن مصادر دبلوماسية في إسلام آباد، أن "محسن نقوي سافر إلى طهران للقاء مسؤولين في الجمهورية الإسلامية".

وكان نقوي زار طهران السبت الماضي بهدف "تيسير" عملية التفاوض بين الجانبين الإيراني والأميركي، بحسب وسائل إعلام إيرانية.