في ذكرى رحيل رئيسي.. مجتبى خامنئي يشدد على وحدة الشعب والسلطة لمواجهة التحديات الدولية

أربيل (كوردستان24)- وجه المرشد الأعلى الإيراني، مجتبى خامنئي، رسالة بمناسبة الذكرى السنوية لرحيل الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي، أكد فيها على الأهمية القصوى للحفاظ على التلاحم بين الشعب والسلطة، داعياً المسؤولين إلى بذل جهود مضاعفة في خدمة المواطنين.

وأشار خامنئي في رسالته الصادرة اليوم الأربعاء، 20 مايو/ أيار 2026، إلى أن إيران تمر حالياً بمرحلة تاريخية استثنائية، قائلاً: "إن الشعب الإيراني يخوض اليوم معركة في مواجهة جيشين عالميين كبيرين، وهذا الوضع يضع مسؤولية جسيمة على عاتق جميع المسؤولين في البلاد".

وشدد المرشد الإيراني في رسالته على ضرورة صون الوحدة الوطنية، داعياً أجهزة الدولة ومسؤوليها إلى اتخاذ خطوات عملية لرفع المعاناة عن المواطنين من خلال معالجة الأزمات المالية وتحسين الظروف المعيشية. كما حث المسؤولين على التواجد الميداني والمباشر بين الجماهير، وإشراك المواطنين بشكل فعال في مسيرة تطوير البلاد وتقدمها.

جدير بالذكر أن الرئيس الإيراني السابق، إبراهيم رئيسي، كان قد لقي حتفه في 19 مايو/ أيار 2024، برفقة وزير الخارجية آنذاك حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولين آخرين، إثر تحطم مروحيتهم في محافظة أذربيجان الشرقية نتيجة سوء الأحوال الجوية أثناء عودتهم من مهمة رسمية.