شورش إسماعيل: ترقية رتب البيشمركة حق قانوني ومستحق لهم

أربيل (كوردستان24)- هنأ وزير البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، شورش إسماعيل، اليوم الأربعاء 20 مايو/أيار 2026، ترقية 8758 من منتسبي وضباط وزارته، قائلاً: "هذا حق مستحق لكم".

وأشار وزير البيشمركة إلى أن هذه الترقيات تعد حقاً قانونياً ومستحقاً للمنتسبين، وثمرةً لإخلاصهم وجهودهم المستمرة في الدفاع عن الأرض ومكتسبات الوطن، مؤكداً أن قوات البيشمركة، بصفتها حامية الإقليم، تستحق كل الاحترام والتقدير.

وأضاف شورش إسماعيل أنه من المتوقع أن تشكل هذه الخطوة حافزاً قوياً لتطوير قدرات الكوادر والضباط، بهدف الاستمرار في صون الأمن والاستقرار بإقليم كوردستان.

يُذكر أنه جرى ترقية 8758 من منتسبي ورتباء وزارة البيشمركة ضمن جداول عيد نوروز لعام 2026.

وكان وزير البيشمركة في إقليم كوردستان، شورش إسماعيل، قد أعلن رسمياً يوم الاثنين، 11 مايو/أيار 2026، في رسالة له، عن جداول ترقية ضباط الوزارة، مبيناً أنهم عملوا كفريق واحد متكامل منذ بداية تسلمهم مهامهم لضمان إجراء عملية الترقيات في أوقاتها القانونية المحددة.

وأكد شورش إسماعيل في رسالته تلك أن ترقية الضباط ستمثل دافعاً قوياً وطاقة جديدة لهم للاستمرار بروح معنوية عالية كقلعة فولاذية تحمي أرض كوردستان وكرامة شعبها.

وبخصوص الضباط الذين لم تدرج أسماؤهم في هذه الجداول، طمأن وزير البيشمركة بأن مستحقات ترقياتهم ستُرسل إلى الوزارة في أقرب وقت وأن حقوقهم ستكون محفوظة بالكامل، واختتم رسالته بتقديم التهاني والتبريكات، متمنياً التوفيق والنجاح لجميع ضباط قوات البيشمركة.