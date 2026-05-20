رخص القيادة الجديدة في إقليم كوردستان تصبح "دولية"

أربيل (كوردستان24)- أصدرت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، عبر كتاب رسمي، تفاصيل جديدة تتعلق باستخدام رخصة القيادة خارج البلاد وشروط الحصول على الرخصة الدولية.

وفي تصريح خاص لشبكة "كوردستان 24"، اليوم الأربعاء 20 مايو 2026، قال العقيد سوران صادق، المتحدث باسم مرور إقليم كوردستان: "يمكن استخدام الرخصة الدولية فور صدورها، وتظل سارية المفعول حتى تاريخ انتهاء صلاحيتها". وأشار إلى أن هذه الرخصة مخصصة للسيارات الخصوصية (الملاكي) فقط، ولا تشمل سيارات الحمل (الشاحنات) أو الصهاريج.

وبحسب الكتاب الرسمي الصادر عن المديرية العامة للديوان في وزارة الداخلية (الموقع من قبل هيمن ميراني، المدير العام للديوان)، فقد جاءت التعليمات والضوابط على النحو التالي:

1- السائقون الحاصلون على "رخصة القيادة المحلية الجديدة": (أولئك الذين استخرجوا رخصهم وفق النظام الإلكتروني الجديد)، يمكنهم السفر بسياراتهم الخاصة إلى خارج البلاد واستخدام رخصهم الحالية دون الحاجة إلى تحويلها إلى رخصة دولية.

2- المسافرون بدون سياراتهم الخاصة: بالنسبة للأشخاص الذين يسافرون ويرغبون في استئجار سيارات أو القيادة في البلد الذي يتوجهون إليه، فيتعين عليهم استحصال "الرخصة الدولية"؛ وذلك لأن الرخصة المحلية الجديدة تُعتبر فعالة دولياً فقط لأولئك الذين يغادرون بسياراتهم الخاصة عبر المنافذ الحدودية.