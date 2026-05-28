أمير قطر وترامب يناقشان الحرب في الشرق الأوسط خلال اتصال هاتفي

أربيل (كوردستان24)- أفادت وسائل الإعلام القطرية الرسمية، اليوم الخميس 28 ایار/مایو، أن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تناولا فيه تطورات الحرب في الشرق الأوسط.

واستضافت الدوحة مسؤولين إيرانيين هذا الأسبوع، في ظل مساعي دول المنطقة للتوصل إلى حل للحرب بين الولايات المتحدة وإيران، على الرغم من وقف إطلاق النار الهش الذي ساد منذ 8 نيسان الماضي.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية: "ناقش الاتصال آخر المستجدات في الشرق الأوسط، في ضوء التطورات السياسية والأمنية الجارية في المنطقة، إلى جانب الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار".

وأضافت الوكالة أن الأمير "شدد على ضرورة إعطاء الأولوية للحلول السياسية والدبلوماسية والحوار بين جميع الأطراف، من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين، وتجنيب المنطقة المزيد من التوتر والتصعيد".

وأشار التقرير إلى أن ترامب "أعرب عن تقديره" لدور قطر في دعم جهود الوساطة التي تبذلها باكستان، والتي برزت كحلقة وصل رئيسية بين واشنطن وطهران.

وصل وفد إيراني رفيع المستوى، ضمّ كبير المفاوضين الإيرانيين ومحافظ البنك المركزي، إلى الدوحة يوم الاثنين لمناقشة اتفاق مع الولايات المتحدة والإفراج عن الأموال المجمدة.

وتُعدّ هذه الزيارة الأولى لمسؤول إيراني رفيع المستوى إلى المنطقة منذ اندلاع حرب الشرق الأوسط، التي شهدت إطلاق طهران آلاف الطائرات المسيّرة والصواريخ في أنحاء الخليج، بما في ذلك قطر.

كما تُشير هذه الزيارة إلى تنامي دور قطر في المفاوضات.