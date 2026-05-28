تصعيد عسكري في الخليج: طهران تعترض مسيّرة أمريكية وواشنطن ترد بقصف مواقع إطلاق مسيّرات

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- شهدت منطقة الخليج ومضيق هرمز تصعيداً ميدانياً خطيراً، حيث أكد مصدر عسكري إيراني لوكالة "تسنيم" نجاح الدفاعات الجوية في اعتراض طائرة مسيّرة أمريكية "متجاوزة" في محيط منطقة بوشهر عبر استهدافها بصاروخ دفاعي.

وبالتزامن مع ذلك، أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بفتح النار على أربع سفن حاولت عبور مضيق هرمز ودخول الخليج دون تنسيق مسبق مع القوات الأمنية، في خطوة وصفتها طهران بأنها تأتي ضمن إجراءات حماية أمنها الملاحي.

وفي المقابل، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي تأكيده أن الجيش الأمريكي أسقط طائرات مسيّرة إيرانية، وشن هجوماً استهدف وحدة إطلاق مسيّرات متمركزة على الأرض.

وبحسب المسؤول، فإن إيران أطلقت أربع مسيّرات باتجاه سفينة تابعة للبحرية الأمريكية وأخرى تجارية في المنطقة. وتعكس هذه التطورات المتلاحقة حالة من التوتر الشديد في الممرات المائية الحيوية، وسط تبادل للاتهامات بين الجانبين حول تعريض الملاحة الدولية للخطر وانتهاك السيادة والأمن الإقليمي.