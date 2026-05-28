رئيس الوزراء اللبناني: "لا شيء يبرر" القصف الإسرائيلي"

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- انتقد رئيس الوزراء اللبناني بشدة الهجوم الإسرائيلي الموسع في جنوب البلاد، واصفاً إياه بأنه "عقاب جماعي تدينه جميع الأعراف والقوانين الدولية".

وكتب نواف سلام على موقع "إكس": "لا شيء يبرر الاعتداءات المستمرة على منطقتي صور والنبطية وتدمير معالمهما التاريخية، ولا التهديدات المتواصلة التي تستهدف شعبنا المسالم هناك، ولا الدعوات المتكررة لتهجيرهم وترك مصادر رزقهم".

وأضاف أن هذه الهجمات تعزز "عزمنا على ضرورة وقف إطلاق النار الفوري، والعمل على انسحاب إسرائيلي كامل من بلادنا".