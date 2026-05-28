رئيس الوزراء اللبناني: "لا شيء يبرر" القصف الإسرائيلي"
أربيل (كوردستان24)- انتقد رئيس الوزراء اللبناني بشدة الهجوم الإسرائيلي الموسع في جنوب البلاد، واصفاً إياه بأنه "عقاب جماعي تدينه جميع الأعراف والقوانين الدولية".
وكتب نواف سلام على موقع "إكس": "لا شيء يبرر الاعتداءات المستمرة على منطقتي صور والنبطية وتدمير معالمهما التاريخية، ولا التهديدات المتواصلة التي تستهدف شعبنا المسالم هناك، ولا الدعوات المتكررة لتهجيرهم وترك مصادر رزقهم".
وأضاف أن هذه الهجمات تعزز "عزمنا على ضرورة وقف إطلاق النار الفوري، والعمل على انسحاب إسرائيلي كامل من بلادنا".
لا شيء يمكن ان يبرر الإعتداءات المتواصلة التي تتعرض لها منطقتي صور والنبطية وتدمير معالمها التاريخية، ولا التهديدات المستمرة التي تطال أهلنا الآمنين فيها، ولا الدعوات المتكررة لهم لمغادرة بيوتهم وترك أرزاقهم، بما يرقى إلى العقاب الجماعي الذي تدينه كل الأعراف والشرائع الدولية.— Nawaf Salam نواف سلام (@nawafsalam) May 28, 2026
ان…