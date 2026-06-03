الوكالة الدولية للطاقة الذرية تندد بهجوم على محطة نووية في الإمارات

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أربيل (كوردستان24)- أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي الثلاثاء، أن محطة براكة للطاقة النووية في الإمارات تعرضت الشهر الماضي "لاستهداف متعمد" من أفراد سعوا إلى التسبّب بحادث كبير.

وقال غروسي للصحافيين في أبوظبي عقب زيارة إلى محطة براكة، إن الهجوم بطائرة مسيّرة في 17 أيار/مايو على منشأة كهربائية قرب المحطة كان من الممكن أن يتسبب في إيقاف تشغيل المفاعل، وهو سيناريو "بالغ الخطورة".

وأوضح أنه كان من الممكن أن يؤدي الهجوم "إلى إيقاف تشغيل المفاعل نتيجة انقطاع التيار الكهربائي الخارجي".

وقال "هذا يعني أن من يقفون وراء هذا الهجوم كانوا على دراية تامة بما يفعلونه. إنه أمر بالغ الخطورة".

وأشار إلى أنه دعا إلى عقد جلسة استثنائية لمجلس محافظي الوكالة، لافتا إلى أن الوكالة تقدم المساعدة الفنية لأبوظبي.

بدأ تشغيل محطة براكة للطاقة النووية عام 2020 وتغطي ما يصل إلى 25% من احتياجات الإمارات من الكهرباء، وشيّدها تحالف شركات كوري جنوبي بقيادة شركة كيبكو للطاقة.

وأعلنت الإمارات أن المسيرات التي استهدفت محيط محطة براكة للطاقة النووية كان مصدرها الأراضي العراقية.

ووقع الهجوم بعد أسابيع من وقف إطلاق النار في الثامن من نيسان/أبريل في الحرب التي بدات في 28 شباط/فبراير بهجوم إسرائيلي أميركي مشترك على إيران.

وردّت إيران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على الدول الخليجية.

ومنذ بداية الحرب، استُهدفت الإمارات بأكثر من 2800 صاروخ وطائرة مسيرة، لتكون الدولة الأكثر استهدافا.

وقال غروسي لاحقا لوكالة فرانس برس "لدى عدة دول في المنطقة مخاوف جدية".

وأشار إلى أنه زار الكويت وقطر وأنه سيتوجه إلى السعودية.

واعتبر أن "أسوأ سيناريو" هو إصابة محطة براكة النووية بضربة مباشرة أو محطة بوشهر النووية في إيران التي استُهدفت أيضا خلال الحرب، وذلك بسبب خطر حدوث تسرب إشعاعي.

AFP