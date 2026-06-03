الأنواء الجوية: طقس صحو واستقرار نسبي للحرارة في العراق وإقليم كوردستان خلال الأيام المقبلة

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأربعاء، عن توقعات حالة الطقس في العراق وإقليم كوردستان للأيام الأربعة المقبلة، متوقعة نشاطاً لرياح معتدلة السرعة مع استقرار وتباين طفيف في درجات الحرارة بين مختلف المدن والمناطق.

وذكر بيان للهيئة، أن طقس يوم غدٍ الخميس سيكون صحواً بوجه عام، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة بالمنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما تحافظ محافظات إقليم كوردستان والمناطق الشمالية على معدلات حرارة مقاربة للأيام السابقة.

وجاءت درجات الحرارة العظمى المتوقعة ليوم غدٍ الخميس في محافظات إقليم كوردستان وعموم العراق على النحو التالي:

محافظات إقليم كوردستان والمناطق الشمالية: دهوك والسليمانية 34 درجة مئوية، أربيل 36، نينوى 37، وكركوك 38 درجة مئوية.

المحافظات الوسطى والغربية: بغداد وصلاح الدين وكربلاء المقدسة 40 درجة مئوية، والأنبار 38، وديالى والنجف الأشرف وبابل والديوانية 41 درجة مئوية.

المحافظات الجنوبية: واسط والمثنى 42 درجة مئوية، وميسان وذي قار 43، والبصرة 44 درجة مئوية (المعدل الأعلى المسجل).

وأضاف البيان، أن طقس يوم الجمعة المقبل سيكون صحواً ومستقراً، مع درجات حرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد وإقليم كوردستان.

وأشار التقرير الجوي إلى أن يوم السبت القادم سيشهد طقساً صحواً واستقراراً في درجات الحرارة بالمنطقتين الوسطى والجنوبية، مع توقعات بارتفاعها قليلاً في محافظات إقليم كوردستان والمناطق الشمالية.

واختتمت الهيئة بيانها بالتوقع بأن يكون طقس يوم الأحد المقبل صحواً بوجه عام، مع تسجيل ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بالمنطقتين الوسطى والجنوبية، في حين تبقى مستقرة ومقاربة للأيام السابقة في مدن إقليم كوردستان والمناطق الشمالية.